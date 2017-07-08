Во второй день G20 Путин встретится с Макроном, Меркель, Эрдоганом и Юнкером

Как ожидается, по окончании участия в мероприятиях саммита и двусторонних встреч российский лидер даст пресс-конференцию, а затем покинет Гамбург.

Президент России Владимир Путин проведёт ряд встреч во второй день саммита G20 в Гамбурге. Об этом журналистам рассказал помощник российского лидера Юрий Ушаков.

Ожидается, что за рабочим завтраком Путин встретится с президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером ФРГ Ангелой Меркель. Российский и французский лидеры продолжат диалог, начатый во время их первой встречи в Версале в конце мая. Обсуждаться будут перспективы наращивания торгово-экономического сотрудничества, борьба с терроризмом, а также ситуация на Украине.

На более позднее время назначена встреча Путина и Эрдогана. Главы России и Турции затронут вопросы дальнейшего восстановления сотрудничества двух государств после кризиса 2015–2016 годов, укрепления координации Москвы и Анкары на международной арене и реализации совместных проектов "Турецкий поток" и АЭС "Аккую".

По словам Ушакова, Путин также встретится с главой Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером. Как ожидают в Кремле, Путин и Юнкер обсудят состояние и перспективы отношений России и Евросоюза, а также урегулирование региональных кризисов.

Кроме того, не исключено общение между Путиным и другими лидерами "на ногах" во время или между мероприятиями официальной программы саммита.