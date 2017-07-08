Азербайджан заявил об упреждающем ударе по армянским позициям в Карабахе

Минобороны уточняет, что азербайджанские войска приведены в состояние боевой готовности.

Минобороны Азербайджана заявило о нанесении упреждающих огневых ударов по позициям армянской армии в Карабахе.

— Для того чтобы пресечь целенаправленно спланированную армянской стороной провокацию, ВС Азербайджана нанесли точные огневые удары по приведённым в боевую готовность силам армянской армии, — говорится в сообщении Минобороны.

Утверждается, что в результате ударов "уничтожено множество живой силы батальона". Минобороны Армении опровергло, что в Карабахе погибли их военнослужащие.

— У нас нет потерь, и всё чётко было сказано. Ни одно действие противника не оставалось и не останется без ответа, — написал пресс-секретарь ведомства Арцрун Ованнисян в "Фейсбуке".