TMZ: Винус Уильямс не нарушила ПДД в случае со смертельным ДТП

Судя по всему, для теннисистки в момент преодоления перекрёстка загорелся красный сигнал светофора, и в этот момент в неё cбоку врезался Hyundai.

Американская теннисистка Винус Уильямс не нарушала ПДД, когда стала участницей аварии, приведшей к гибели человека 9 июня во Флориде. Как сообщает TMZ, это следует из видеозаписи c камеры наблюдения.

Как видно на кадрах, спортсменка в соответствии с правилами ПДД выехала на перекрёсток. Затем её внедорожник притормаживает, чтобы пропустить другую машину, после чего Винус вновь продолжает движение. По всей видимости, как отмечает портал, со стороны её авто в момент ожидания загорелся красный сигнал светофора в то время, как для другого водителя — зелёный. Он не ожидал, что теннисистка нажмёт на газ, и на скорости 25 миль в час врезался в бок её авто.

В результате ДТП погиб пассажир, находившийся в автомобиле другого участника аварии.