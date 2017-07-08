TMZ: Винус Уильямс не нарушила ПДД в случае со смертельным ДТП

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TMZ: Винус Уильямс не нарушила ПДД в случае со смертельным ДТП

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Американская теннисистка Винус Уильямс.  Фото: © REUTERS/Stefan Wermuth

Судя по всему, для теннисистки в момент преодоления перекрёстка загорелся красный сигнал светофора, и в этот момент в неё cбоку врезался Hyundai.

Американская теннисистка Винус Уильямс не нарушала ПДД, когда стала участницей аварии, приведшей к гибели человека 9 июня во Флориде. Как сообщает TMZ, это следует из видеозаписи c камеры наблюдения.

Как видно на кадрах, спортсменка в соответствии с правилами ПДД выехала на перекрёсток. Затем её внедорожник притормаживает, чтобы пропустить другую машину, после чего Винус вновь продолжает движение. По всей видимости, как отмечает портал, со стороны её авто в момент ожидания загорелся красный сигнал светофора в то время, как для другого водителя — зелёный. Он не ожидал, что теннисистка нажмёт на газ, и на скорости 25 миль в час врезался в бок её авто.

В результате ДТП погиб пассажир, находившийся в автомобиле другого участника аварии.

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