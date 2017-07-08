В стене дома в США нашли будильник, звонивший каждый день в течение 13 лет

По словам жильцов, за это время пальчиковая батарейка окислилась, но продолжала работать.

Сотрудники одной из компаний штата Пенсильвания по установке систем отопления извлекли из стены жилого дома будильник, который срабатывал каждый день с 2004 года. Об этом сообщает Associated Press.

По информации агентства, один из жильцов дома пытался спустить будильник по верёвке внутри стены. Таким образом он хотел определить место, где нужно было просверлить отверстие для ТВ-кабеля. В результате будильник упал и срабатывал ежедневно на протяжении 13 лет.

Как говорят жильцы дома, будильник звонил в определённое время — в 18:50 или 19:50 в зависимости от времени года.