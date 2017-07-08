Президент украинского клуба рассказал, как хотел купить юного Месси за €3 млн

Президент львовского ФК "Карпаты" впервые увидел аргентинского футболиста на чемпионате мира среди юношеских команд.

Президент львовского ФК "Карпаты" Пётр Дыминский рассказал, что хотел пригласить юного аргентинца Лионеля Месси выступать за украинскую команду, предложив ему 3 млн евро.

— У нас нет таких возможностей, которые существуют в других клубах западной Европы. Вот я вам приведу пример. Был чемпионат мира среди юношеских команд, и тогда я впервые увидел Месси. Позвонил одному знакомому и говорю: "Слушай, тут мальчик есть. Если есть возможность, я бы его купил миллиона так за три", — цитирует Дыминского Sportarena.

На следующий день ему перезвонили и рассказали, что "этого мальчика" несколько лет назад "Барселона" купила за 10 миллионов.

Напомним, Лионель Месси — воспитанник футбольной академии "Барселоны", игроком основного состава клуба он стал в 2003 году. За это время футболист провёл с командой 585 матчей, в которых забил 510 голов. В составе сине-гранатовых аргентинец пять раз признавался лучшим футболистом планеты, восемь раз выигрывал чемпионат Испании и четыре — Лигу чемпионов.