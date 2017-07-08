Президент украинского клуба рассказал, как хотел купить юного Месси за €3 млн

Президент львовского ФК "Карпаты" Пётр Дыминский рассказал, что хотел пригласить юного аргентинца Лионеля Месси выступать за украинскую команду, предложив ему 3 млн евро.
— У нас нет таких возможностей, которые существуют в других клубах западной Европы. Вот я вам приведу пример. Был чемпионат мира среди юношеских команд, и тогда я впервые увидел Месси. Позвонил одному знакомому и говорю: "Слушай, тут мальчик есть. Если есть возможность, я бы его купил миллиона так за три", — цитирует Дыминского Sportarena.
На следующий день ему перезвонили и рассказали, что "этого мальчика" несколько лет назад "Барселона" купила за 10 миллионов.
Напомним, Лионель Месси — воспитанник футбольной академии "Барселоны", игроком основного состава клуба он стал в 2003 году. За это время футболист провёл с командой 585 матчей, в которых забил 510 голов. В составе сине-гранатовых аргентинец пять раз признавался лучшим футболистом планеты, восемь раз выигрывал чемпионат Испании и четыре — Лигу чемпионов.
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