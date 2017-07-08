Женщина второй День независимости подряд пыталась проникнуть в Белый дом

4 июля прошлого года женщину также арестовывали за попытку пробраться на территорию Президентского парка вокруг Белого дома.

В День независимости США Секретная служба арестовала женщину, пытавшуюся пробраться на территорию Белого дома. Как сообщают СМИ, это уже вторая попытка 32-летней Алисии Кепплер проникнуть на территорию официальной резиденции американского президента в национальный праздник.

Как отмечается, женщина проигнорировала приказы сотрудников Секретной службы отступить от защитного барьера возле забора, поэтому они были вынуждены повалить её на землю. Сейчас она находится в вашингтонской тюрьме в ожидании судебного заседания, которое состоится в понедельник.