ИГИЛ взяло на себя ответственность за нападение на военных в Египте

В результате теракта на севере Синайского полуострова погибло 23 человека, более 30 пострадало.

Террористическая группировка ИГИЛ* взяла на себя ответственность за нападение на египетских военных на Синайском полуострове. Об этом сообщает NBC News.

#ISIS has claimed credit for the 2 suicide agtacks targeting #Egypt(ian) army in south #Rafah #Sinai, allegedly killing and wounding dozens. — Laith Alkhouri (@MENAanalyst) 7 июля 2017 г.

По данным телеканала Sky News Arabia, боевики напали на военных в районе Эль-Барас города Рафах, недалеко от палестинского сектора Газа. В результате теракта погибло 23 человека, более 30 получили ранения.

* Организация запрещена в России по решению Верховного суда.