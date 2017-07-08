ИГИЛ взяло на себя ответственность за нападение на военных в Египте

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ИГИЛ взяло на себя ответственность за нападение на военных в Египте

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Автомобиль полиции. Фото: © РИА Новости/Файед Эль-Гезири

В результате теракта на севере Синайского полуострова погибло 23 человека, более 30 пострадало.

Террористическая группировка ИГИЛ* взяла на себя ответственность за нападение на египетских военных на Синайском полуострове. Об этом сообщает NBC News.

По данным телеканала Sky News Arabia, боевики напали на военных в районе Эль-Барас города Рафах, недалеко от палестинского сектора Газа. В результате теракта погибло 23 человека, более 30 получили ранения.

* Организация запрещена в России по решению Верховного суда.

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