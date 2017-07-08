Фотограф подал иск к сёстрам Дженнер из-за футболок с Тупаком Шакуром

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Фотограф подал иск к сёстрам Дженнер из-за футболок с Тупаком Шакуром

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Кайли и Кендалл Дженнер. Фото: Instagram/kendalljenner

Ранее в США разгорелся скандал из-за одежды с изображениями музыкантов, поверх которых Кендалл и Кайли разместили свои портреты.

Фотограф Майкл Миллер подал иск к сёстрам Ким Кардашьян Кендалл и Кайли Дженнер из-за скандальных футболок с изображениями икон музыки. Оказалось, что девушки без разрешения использовали фото рэпера Тупака Шакура, которое принадлежит Миллеру, сообщает портал TMZ.

Миллер, в портфолио которого можно найти снимки Анджелины Джоли, Джека Николсона и рэпера Eazy-E, заявил, что не давал Кендалл и Кайли Дженнер разрешение на размещение фото на одежде и тем более её продажу в интернете.

Напомним, ранее сёстры Дженнер выпустили серию футболок, на которых изображены в том числе рэпер Тупак Шакур, рок-музыкант Оззи Осборн, фронтмен The Doors Джим Моррисон, а поверх снимков они наложили свои фото и логотип.

После этого в США разгорелся скандал. Дизайнерскими идеями звёзд реалити-шоу были возмущены и простые американцы, и представители музыкантов.

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