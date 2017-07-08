Настоящий бэд бой. Пенс потрогал аппарат NASA с табличкой do not touch

Сам вице-президент позднее посмеялся над произошедшим, создав собственный вариант мема со своим участием.

Вице-президент США Майкл Пенс проигнорировал предупреждение "Не трогать", прикреплённое к бортовому оборудованию космического аппарата. Забавная ситуация произошла в ходе посещения Космического центра Кеннеди.

Пользователи соцсетей не смогли удержаться от соблазна посмеяться над произошедшим и пустились развивать тему: так, вместо Пенса Citrine подставил изображение недоумевающего Патрика из "Спанч Боба".

А пользователь Justin Stanley поработал над болтами на конструкции, и получился популярный в Интернете герой картины Эдварда Мунка "Крик".

Brian также предложил свой вариант — пониже руки Пенса нарисовал маленькую ладошку, а вместо оригинального объявления написал: "Сравните свою руку с рукой президента".

К слову, сам вице-президент также с самоиронией отнёсся к своему поведению.

— Ну хорошо, это не первый раз, когда такое происходит, — написал Пенс в своём "твиттере", вместо оборудования подставив изображение дикобраза.