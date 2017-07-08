Настоящий бэд бой. Пенс потрогал аппарат NASA с табличкой do not touch

Вице-президент США Майкл Пенс проигнорировал предупреждение "Не трогать", прикреплённое к бортовому оборудованию космического аппарата. Забавная ситуация произошла в ходе посещения Космического центра Кеннеди.
Пользователи соцсетей не смогли удержаться от соблазна посмеяться над произошедшим и пустились развивать тему: так, вместо Пенса Citrine подставил изображение недоумевающего Патрика из "Спанч Боба".
i couldn't help myself. pic.twitter.com/AxdVtF9HIP— Citrine (@Melangetic) 7 июля 2017 г.
А пользователь Justin Stanley поработал над болтами на конструкции, и получился популярный в Интернете герой картины Эдварда Мунка "Крик".
7 июля 2017 г.
Brian также предложил свой вариант — пониже руки Пенса нарисовал маленькую ладошку, а вместо оригинального объявления написал: "Сравните свою руку с рукой президента".
Like this? pic.twitter.com/NXPo8ZEpY3— Brian (@BWFeldy) 7 июля 2017 г.
К слову, сам вице-президент также с самоиронией отнёсся к своему поведению.
— Ну хорошо, это не первый раз, когда такое происходит, — написал Пенс в своём "твиттере", вместо оборудования подставив изображение дикобраза.
Okay...so this isn't exactly the first time this has happened. pic.twitter.com/6Y7b3UlJXe— Vice President Pence (@VP) 7 июля 2017 г.
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