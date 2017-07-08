На юге Турции прогремел взрыв

Взрыв прогремел в городе Газиантеп на юге Турции рядом с жилым домом, сообщает CNN Turk. Пострадало по меньшей мере семь человек.
На месте работают пожарные и полиция, жильцы эвакуированы. Причины ЧП пока неизвестны.
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