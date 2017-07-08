В Госдепе рассказали, на что нацелено перемирие в Сирии

Договорённость об обеспечении режима прекращения огня стала одним из важных итогов встречи Владимира Путина и Дональда Трампа.

Идея перемирия в Сирии заключается прежде всего в прекращении насилия. Об этом журналистам рассказал представитель Госдепа США.

— Идея перемирия заключается не в том, чтобы дать преимущество кому-то, а в прекращении насилия и создании фундамента для политических дискуссий по устранению конфликта, — заявил он.

По его словам, соглашение между Россией, США и Иорданией — это важный шаг к более устойчивой договорённости по режиму перемирия и деэскалации на юго-западе Сирии. Чиновник добавил, что дискуссии по важным элементам соглашения продолжаются, они станут предметом дальнейших переговоров.

Напомним, в столице Иордании международная группа экспертов согласовала меморандум о создании зоны деэскалации в сирийских районах Дераа, Кунейтра и Сувейда. Режим прекращения огня будет действовать с полудня 9 июля по дамасскому времени. США и Россия взяли на себя обязательства обеспечить режим всеми группировками.