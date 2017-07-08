Полицейский дважды спас из воды собаку, запутавшуюся в водорослях и лилиях

Теперь сотрудник правоохранительных органов разыскивает хозяина спасённого животного.

Полицейский из американского города Милуоки (штат Висконсин) дважды спас из воды собаку, запутавшуюся в водорослях и лилиях. Об этом сообщается на странице городского департамента полиции в "Фейсбуке".

Как говорится в сообщении, стражи порядка помогали детям распутать их орудия для ловли рыбы, когда услышали странный звук. Оказалось, что в воде находится собака. Тогда один из полицейских спустился в водоём и вытащил животное на берег.

Несколько минут спустя правоохранители вновь услышали плеск воды и увидели в воде того же пса. Полицейскому ничего не оставалось, как во второй раз поплыть за собакой.