Трамп назвал потрясающим первый день саммита G20

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Трамп назвал потрясающим первый день саммита G20

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Мировые лидеры на саммите G20. Фото: © REUTERS/Wolfgang Rattay

Американский лидер подвёл итог в своём "твиттере" и признался, что ждёт продолжения форума.

Президент США Дональд Трамп назвал потрясающим первый день саммита G20 в немецком Гамбурге.

— Потрясающий первый день с мировыми лидерами на саммите G20 здесь, в Гамбурге, в Германии. С нетерпением жду второго дня! — написал президент США, прикрепив видео с кадрами его встреч на форуме.

Напомним, 7 июля в Гамбурге состоялась первая встреча Трампа и президента РФ Владимира Путина. Переговоры двух лидеров длились гораздо дольше заявленного времени — почти 2,5 часа. Отмечается, что президенты обсудили Сирию, Украину, тему кибербезопасности и проблему санкций. Обе стороны уже назвали этот разговор серьёзным и конструктивным.

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