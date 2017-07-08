Американский лидер подвёл итог в своём "твиттере" и признался, что ждёт продолжения форума.

Президент США Дональд Трамп назвал потрясающим первый день саммита G20 в немецком Гамбурге.

Great first day with world leaders at the #G20Summit here in Hamburg, Germany. Looking forward to day two! #USA pic.twitter.com/bLKgZKQemw — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 7 июля 2017 г.

— Потрясающий первый день с мировыми лидерами на саммите G20 здесь, в Гамбурге, в Германии. С нетерпением жду второго дня! — написал президент США, прикрепив видео с кадрами его встреч на форуме.

Напомним, 7 июля в Гамбурге состоялась первая встреча Трампа и президента РФ Владимира Путина. Переговоры двух лидеров длились гораздо дольше заявленного времени — почти 2,5 часа. Отмечается, что президенты обсудили Сирию, Украину, тему кибербезопасности и проблему санкций. Обе стороны уже назвали этот разговор серьёзным и конструктивным.