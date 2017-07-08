В ходе беспорядков в Гамбурге госпитализировано 14 человек

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В ходе беспорядков в Гамбурге госпитализировано 14 человек

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Беспорядки в Гамбурге. Фото: ©REUTERS/Pawel Kopczynski

По последним данным, в результате столкновений с протестующими пострадало почти 200 полицейских, более ста человек задержаны.

В связи с протестами антиглобалистов в Гамбурге госпитализировано 14 человек. Как отмечается в сообщении пресс-службы полиции города, характер травм пока не называется.

Напомним, демонстрации были организованы на фоне саммита "Группы двадцати". По последним данным, в ходе беспорядков пострадало 197 полицейских, задержано более ста человек.

Участники беспорядков жгут покрышки, строят баррикады, закидывают полицейских камнями и коктейлями Молотова, громят магазины. В разграбленные магазины демонстранты также бросают бутылки с зажигательной смесью и газовые баллоны.

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