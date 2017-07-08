Пожизненно осуждённый преступник сбежал из тюрьмы с помощью дрона

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Пожизненно осуждённый преступник сбежал из тюрьмы с помощью дрона

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Беспилотник. Фото: © РИА Новости/Александр Кряжев

Полицейские поймали беглеца в мотеле, почти в двух тысячах километров от исправительного учреждения.

Преступник Джимми Кауси сбежал из тюрьмы строгого режима в Южной Каролине, сделав себе лазейку кусачками, которые ему доставили с помощью беспилотника. Об этом сообщает Fox News.

По информации телеканала, Кауси был пожизненно осуждён за убийство американского адвоката и его семьи в 2004 году. Спустя год после приговора мужчина совершил побег из исправительного учреждения, спрятавшись в мусорном контейнере. Стражами порядка он был пойман и помещён в другую тюрьму.

В начале июля текущего года преступник решился на второй побег. Совершить его Кауси помог дрон, с помощью которого неизвестные кинули ему кусачки. Полиции удалось поймать беглеца почти в двух тысячах километров от тюрьмы.

В настоящее время правоохранители разыскивают тех, кто помог преступнику совершить побег.

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