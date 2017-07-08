Министр обороны Британии назвал важной и своевременной встречу Путина и Трампа

Министр обороны Великобритании Майкл Фэллон назвал важной встречу президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа "на полях" саммита G20 в Гамбурге. Он признал, что Западу придётся найти общий язык с Москвой.
— Это была важная встреча. И было правильно, что они встретились в целесообразно ранние сроки. Им следует поладить, так как накопилось множество вещей, которые надо обсудить с Россией, — заявил он в эфире телеканала PBC.
Фэллон также назвал важной задачей установление диалога с Москвой, чтобы "добиться деэскалации напряжённости там, где она имеется" и "обеспечить нужное применение влияния России в мире".
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