Суд отклонил прошение о расширении круга лиц, которым разрешён въезд в США

Апелляционный суд отказал американскому штату Гавайи в расширении списка родственников, на которых не будет распространяться действие указа Дональда Трампа о запрете въезда в страну гражданам шести государств.
Напомним, ранее было принято решение, что к категории таких родственников относятся женихи и невесты тех, кто уже живёт в США. Гавайи подали прошение о включении в такой круг дедушек, бабушек и ряда других родственников, однако суд не нашел юридических оснований для удовлетворения поданного прошения.
Как сообщал Лайф, после отмены блокировки указа Трампа администрации было разрешено начать частичную реализацию положений документа.
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