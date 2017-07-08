Суд отклонил прошение о расширении круга лиц, которым разрешён въезд в США

Обновлённый миграционный указ позволяет приезжать в страну женихам и невестам тех граждан шести стран из "чёрного списка", что уже находятся в США.

Апелляционный суд отказал американскому штату Гавайи в расширении списка родственников, на которых не будет распространяться действие указа Дональда Трампа о запрете въезда в страну гражданам шести государств.

Напомним, ранее было принято решение, что к категории таких родственников относятся женихи и невесты тех, кто уже живёт в США. Гавайи подали прошение о включении в такой круг дедушек, бабушек и ряда других родственников, однако суд не нашел юридических оснований для удовлетворения поданного прошения.

Как сообщал Лайф, после отмены блокировки указа Трампа администрации было разрешено начать частичную реализацию положений документа.