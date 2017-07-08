В США ищут владельца мишки, в котором солдат оставил трогательное аудиопослание

Маленькая Амайя случайно обнаружила в игрушечном медведе послание от солдата, проходившего службу в Афганистане.

Жительницы Индианы Аманда Филс и её шестилетняя дочь Амайя с помощью "Фейсбука" пытаются разыскать малыша, которому предназначался игрушечный медведь с трогательным аудиопосланием внутри. Игрушку американки купили на гаражной распродаже, а послание обнаружилось совершенно случайно — щенок однажды наступил на медведя, и из игрушки послышался мужской голос.

— Счастливого Рождества из Афганистана. Папочка скучает по тебе. Я хочу пожелать тебе счастливого Рождества и Нового года. Скоро увидимся, я люблю тебя, — говорится в аудиозаписи.

По словам Аманды, муж которой служит на флоте, она знает, как важно иногда услышать слова "я люблю тебя" или "скоро увидимся". Женщина отмечает, что не ожидала такого отклика и такой поддержки от пользователей соцсетей.