Хип-хоп группу Migos сняли с рейса из-за ремней безопасности

Как рассказали в авиакомпании Delta, музыканты отказывались пристегнуться и убрать ручную кладь.

Хип-хоп трио Migos сняли с рейса авиакомпании Delta в США из-за того, что музыканты отказывались выполнить требования бортпроводников, сообщает портал TMZ.

Группа должна была вылететь из Атланты в Де-Мойн (штат Айова), где было запланировано их выступление. По словам представителя авиакомпании, участники группы неоднократно отказывались пристегнуть ремни безопасности и убрать ручную кладь в багажные отсеки над головой. Поэтому их решено было сопроводить обратно в терминал.

С рейса были сняты три участника группы, в знак солидарности с ними не полетел их менеджер.

Как отмечает TMZ, Delta пересадила трио на другой рейс, которым они сейчас летят в Де-Мойн. Самолёт должен приземлиться после девяти вечера по местному времени, а выступление запланировано на 22:00.