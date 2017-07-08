Лидер КНДР почтил память Ким Ир Сена

Восьмого июня исполняется 23 года со дня смерти основателя северокорейского государства.
Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын посетил Кымсусанский мемориальный дворец Солнца — усыпальницу Ким Ир Сена и Ким Чен Ира, передаёт Рёнхап.
(LEAD) N. Korean leader pays respects to founder on death anniv. https://t.co/dD4V54aGEW— Yonhap News Agency (@YonhapNews) 8 июля 2017 г.
По информации агентства, лидера КНДР сопровождали ключевые партийные и военные фигуры. Почтив память деда, Ким Чен Ын возложил цветы к его статуе и статуе Ким Чен Ира.
- Популярные
- По времени