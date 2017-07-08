Лидер КНДР почтил память Ким Ир Сена

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Лидер КНДР почтил память Ким Ир Сена

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Ким Чен Ын в сопровождении членов партии и военных. Фото: Twitter/@YonhapNews

Восьмого июня исполняется 23 года со дня смерти основателя северокорейского государства.

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын посетил Кымсусанский мемориальный дворец Солнца — усыпальницу Ким Ир Сена и Ким Чен Ира, передаёт Рёнхап.

По информации агентства, лидера КНДР сопровождали ключевые партийные и военные фигуры. Почтив память деда, Ким Чен Ын возложил цветы к его статуе и статуе Ким Чен Ира.

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