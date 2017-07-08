В Мадриде на фестивале перед выходом Green Day разбился акробат

Американская группа выступала в рамках музыкального фестиваля Mad Cool в Мадриде.

В ходе выступления на фестивале Mad Cool в Мадриде акробат погиб, сорвавшись с высоты 28 метров. Несчастный случай произошёл перед выступлением американской группы Green Day, сообщает Mirror.

По данным издания, музыканты, скорее всего, узнали о несчастном случае уже после того, как ушли со сцены. Исполнители выразили соболезнования в связи с гибелью гимнаста.

Mad Cool Festival and Green Day speak out after acrobat plunges 100ft to death in front of crowd https://t.co/obSdpajlUr pic.twitter.com/RfPmVdV7lk — Daily Mirror (@DailyMirror) 8 июля 2017 г.

— Очень храбрый акробат по имени Педро погиб сегодня в результате трагического случая. Наши мысли и молитвы с его семьёй и друзьями, — говорится в сообщении группы.

We just got off stage at Mad Cool Festival to disturbing news. A very brave artist named Pedro lost his life tonight in a tragic accident — Green Day (@GreenDay) 8 июля 2017 г.

Организаторы мероприятия также выразили соболезнования близким погибшего.

— Организаторы фестиваля Mad Cool сожалеют об ужасном инциденте, произошедшим с воздушным гимнастом в ходе второго дня фестиваля, — говорится в сообщении.