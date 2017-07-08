В Мадриде на фестивале перед выходом Green Day разбился акробат

В ходе выступления на фестивале Mad Cool в Мадриде акробат погиб, сорвавшись с высоты 28 метров. Несчастный случай произошёл перед выступлением американской группы Green Day, сообщает Mirror.
По данным издания, музыканты, скорее всего, узнали о несчастном случае уже после того, как ушли со сцены. Исполнители выразили соболезнования в связи с гибелью гимнаста.
Mad Cool Festival and Green Day speak out after acrobat plunges 100ft to death in front of crowd https://t.co/obSdpajlUr pic.twitter.com/RfPmVdV7lk— Daily Mirror (@DailyMirror) 8 июля 2017 г.
— Очень храбрый акробат по имени Педро погиб сегодня в результате трагического случая. Наши мысли и молитвы с его семьёй и друзьями, — говорится в сообщении группы.
We just got off stage at Mad Cool Festival to disturbing news. A very brave artist named Pedro lost his life tonight in a tragic accident— Green Day (@GreenDay) 8 июля 2017 г.
Организаторы мероприятия также выразили соболезнования близким погибшего.
— Организаторы фестиваля Mad Cool сожалеют об ужасном инциденте, произошедшим с воздушным гимнастом в ходе второго дня фестиваля, — говорится в сообщении.
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