Палата представителей может рассмотреть санкции против РФ на следующей неделе

В конгрессе хотят предоставить Дональду Трампу возможности для того, "чтобы он решительнее вёл дела с Россией".

Новый пакет санкций против России американский конгресс может согласовать уже в ближайшее время. Об этом в интервью телеканалу CNN сообщил старший демократ комитета по иностранным делам Сената США Бен Кардин.

Мы надеемся, что палата представителей примет свой вариант законопроекта и вернёт его в сенат на рассмотрение. Мы завершим это дело и направим законопроект на подпись президенту, — заявил Кардин Фото: © РИА Новости/Владимир Астапкович

Сенатор также выразил надежду на то, что президент США Дональд Трамп не будет накладывать вето на данный законопроект. По его словам, поддержка документа в палате представителей "будет сравнима с той, какую эта инициатива получила в сенате".

Ранее Лайф сообщал, что в середине июня сенат принял законопроект об ужесточении ограничений в отношении России и Ирана. В частности, поправки касаются ключевых секторов российской экономики — металлургии, судоходства и железных дорог, а также некоторых "энергетических проектов".