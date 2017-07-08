В Чикаго семь человек арестовали за плакат Гринписа на башне Трампа

Представители международного движения заявили, что плакат вешали четыре человека.

Активисты организации "Гринпис" вывесили на Trump Tower плакат с призывом сопротивляться политике президента США Дональда Трампа.

— Администрация Трампа атакует наши сообщества и нашу планету. Мы будем сопротивляться! — сказано в сообщении американского подразделения Гринпис в "Твиттере".

После появления изображения со словами "Сопротивляйся, защищай" были арестованы семь человек. Слово "Сопротивляйся" указывало на фамилию президента на башне, а "защищай" было написано поверх изображения планеты Земля.