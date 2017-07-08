В Чикаго семь человек арестовали за плакат Гринписа на башне Трампа

Активисты организации "Гринпис" вывесили на Trump Tower плакат с призывом сопротивляться политике президента США Дональда Трампа.
— Администрация Трампа атакует наши сообщества и нашу планету. Мы будем сопротивляться! — сказано в сообщении американского подразделения Гринпис в "Твиттере".
The Trump administration is attacking our communities & our planet. We will #RESIST! Join the #SummerOfResistance >> https://t.co/8UU76Nd1fq pic.twitter.com/KJ6t5juvZJ— Greenpeace USA (@greenpeaceusa) 7 июля 2017 г.
После появления изображения со словами "Сопротивляйся, защищай" были арестованы семь человек. Слово "Сопротивляйся" указывало на фамилию президента на башне, а "защищай" было написано поверх изображения планеты Земля.
Greenpeace hangs "resist, defend" banner on Trump Tower in Chicago https://t.co/8yvI30Yoc8 pic.twitter.com/PIgPKlOdAR— The Hill (@thehill) 8 июля 2017 г.
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