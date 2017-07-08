В Алеппо состоялся первый послевоенный спектакль

Зрителям пришлось самим поучаствовать в постановке: они подсвечивали зал телефонами, когда прерывалась подача электричества.

В сирийском Алеппо прошёл первый после окончания боевых действий спектакль. С постановки о сирийских "Ромео и Джульетте" стартовал театральный сезон в центральном Доме актёра.

— Мы снова открываем театры, это в том числе часть осознания, что в город пришла мирная жизнь и каждому можно приобщиться к духовным началам, ничего не опасаясь, — рассказал директор департамента культуры провинции Алеппо Джаабер Аль-Саджур.

Актёры представили историю о конфликте двух семей, одна из которых поддерживает современное сирийское правительство, а другая его критикует, однако любовь детей в конечном счёте побеждает все разногласия.

Участие в постановке приняли и сами зрители, которые подсвечивали сцену смартфонами и зажигалками, когда прерывалась подача электричества в зал.

Отмечается, что только с начала июля культурных мероприятий в городе прошло больше, чем за все время четырёхлетних боёв.