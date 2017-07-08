Военные США и Южной Кореи провели учения в ответ на ракетный запуск КНДР

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Военные США и Южной Кореи провели учения в ответ на ракетный запуск КНДР

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Кадры с совместных военных учений США и Южной Кореи. Фото: © 8th United States Army/REUTERS

Ракетные испытания в провинции Пхёнан-Пукто у границы с Китаем Пхеньян провёл 4 июня.

Американские и южнокорейские ВВС провели совместные учебно-тренировочные полёты с участием двух стратегических бомбардировщиков В-1В Lancer и истребителей F-15K и F-16, передаёт агентство Рёнхап.

Сообщается, что учения прошли на территории провинции Канвондо на юго-западе Южной Кореи. Пилоты провели удары по основным объектам в КНДР. Как отмечают военные Республики Корея, учения являются ответом на ракетные испытания Пхеньяна.

Напомним, 4 июля КНДР осуществила запуск межконтинентальной баллистической ракеты "Хвасон-14" с территории провинции Пхёнан-Пукто у границы с Китаем. По данным северокорейских военных, за 39 минут снаряд пролетел около тысячи километров, однако российские военные, которые отслеживали испытания Пхеньяна, сообщили, что ракета пролетела около 510 километров.

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