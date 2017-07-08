В столице Аризоны побит температурный рекорд, державшийся с 1905 года

В июле 112 лет назад максимальная температура в Финиксе установилась на отметке 46 градусов.

В столице американского штата Аризона Финиксе побит температурный рекорд — впервые с июля 1905 года (46 градусов) температура составила 47 градусов по Цельсию.

В течение дня температура также поднялась до отметки в 48 градусов.

We've now set a new record high temp. of 118F for #Phoenix for this date. Breaks the old record of 115F 1st set in 1905! #azheat #azwx pic.twitter.com/0lKozJT4YZ — NWS Phoenix (@NWSPhoenix) 8 июля 2017 г.

Как отмечается, обычно в такое время года для Финикса характерна температура в 42 градуса.