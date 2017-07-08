В столице Аризоны побит температурный рекорд, державшийся с 1905 года

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В столице Аризоны побит температурный рекорд, державшийся с 1905 года

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Фото: ©flickr.com/Nick

В июле 112 лет назад максимальная температура в Финиксе установилась на отметке 46 градусов.

В столице американского штата Аризона Финиксе побит температурный рекорд — впервые с июля 1905 года (46 градусов) температура составила 47 градусов по Цельсию.

В течение дня температура также поднялась до отметки в 48 градусов.

Как отмечается, обычно в такое время года для Финикса характерна температура в 42 градуса.

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