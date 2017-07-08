Sky News: Среди участников саммита G20 Трамп нашёл понимание только у Путина

По информации телеканала, президент США не смог договориться с другими странами по вопросам изменения климата, иммиграции и торговли.

Глава Соединённых Штатов Дональд Трамп, возможно, достиг прогресса в отношениях с Россией, однако с остальными странами — участницами G20 США расходились во взглядах по разным вопросам, передаёт Sky News.

— Трамп не разделяет точку зрения других лидеров об изменении климата, иммиграции, но в первую очередь торговле, — сообщил корреспондент телеканала Доминик Вагхорн Фото: © REUTERS/Philippe Wojazer

По словам журналиста, встреча Трампа с президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Ангелой Меркель казалась многообещающей, однако "за театральностью саммита скрывались глубокие разногласия". Кроме того, из-за отсутствия прогресса по торговому соглашению немецкий лидер выглядела обеспокоенной.

— Сегодня вечером участникам переговоров предстоит проделать огромную работу, связанную с этим торговым соглашением. И я надеюсь, что завтра они достигнут положительных результатов. Но скажу без обиняков, переговоры здесь продвигаются с большим трудом, — приводит Sky News слова Меркель.

Как рассказывает телеканал, в прошлом Штаты были "ведущей силой", задающей тон всем саммитам. "На G20 всё перевернулось с ног на голову", — заключается в сюжете.