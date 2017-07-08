Число жертв протестов в Венесуэле увеличилось до 92

Читайте также

Число жертв протестов в Венесуэле увеличилось до 92

3

Протестующие в Венесуэле. Фото: © REUTERS/Andres Martinez Casares

На улицы городов люди вышли в апреле с требованием отставки членов Верховного суда и проведения досрочных выборов.

Число погибших в протестах и связанных с ними происшествиях в Венесуэле достигло 92 человек. Об этом сообщил директор неправительственной организации "Венесуэльский уголовный форум" Альфредо Ромеро на своей странице в "Инстаграме".

— Число убитых непосредственно в протестах с 1 апреля составило 69 человек. Общее число погибших в рамках протестов с учётом грабежей, расправ или инцидентов на баррикадах составляет 92 человека, — написал Ромеро.

По его словам, большая часть жертв — сами протестующие, погибшие в результате действий сил безопасности страны или от рук военизированных проправительственных формирований.

Как ранее сообщал Лайф, тысячи людей вышли на улицы венесуэльских городов после решения Верховного суда ограничить власть оппозиционной Национальной ассамблеи. Протестующие требуют отставки членов суда и проведения досрочных выборов.

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×
Скачайте в App Store
#Первые по срочным новостям!
Загрузите на Google Play
#Первые по срочным новостям!