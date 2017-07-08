Число жертв протестов в Венесуэле увеличилось до 92

На улицы городов люди вышли в апреле с требованием отставки членов Верховного суда и проведения досрочных выборов.

Число погибших в протестах и связанных с ними происшествиях в Венесуэле достигло 92 человек. Об этом сообщил директор неправительственной организации "Венесуэльский уголовный форум" Альфредо Ромеро на своей странице в "Инстаграме".

‪El número de personas asesinadas en protestas es 69 desde 1 de abril. El total de fallecidos en contexto de protestas incluyendo por saqueos, linchamiento o accidentes contra barricadas es 92. La mayoría de los asesinados son manifestantes que resultaron muertos cuando un cuerpo del Estado reprimía o paramilitares con la aquiescencia del Estado actuaban contra los manifestantes Публикация от Alfredo Romero (@alfredoromerom) Июл 7 2017 в 6:10 PDT

— Число убитых непосредственно в протестах с 1 апреля составило 69 человек. Общее число погибших в рамках протестов с учётом грабежей, расправ или инцидентов на баррикадах составляет 92 человека, — написал Ромеро.

По его словам, большая часть жертв — сами протестующие, погибшие в результате действий сил безопасности страны или от рук военизированных проправительственных формирований.

Как ранее сообщал Лайф, тысячи людей вышли на улицы венесуэльских городов после решения Верховного суда ограничить власть оппозиционной Национальной ассамблеи. Протестующие требуют отставки членов суда и проведения досрочных выборов.