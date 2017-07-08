Победу на выборах президента Монголии одержал кандидат от оппозиционной партии

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Победу на выборах президента Монголии одержал кандидат от оппозиционной партии

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Халтмаагийн Баттулга. Фото: © REUTERS / B. Rentsendorj

Сторонники демократов уже празднуют победу, не дождавшись окончательных результатов голосования.

Во втором туре выборов президента Монголии победил кандидат от оппозиционной Демократической партии Халтмаагийн Баттулга. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные Генеральным избирательным комитетом по итогам подсчёта 99,94% голосов.

Сообщается, что Баттулга набрал 610 541 голос (50,6%). За его противника — представителя Монгольской народной партии Миеэгомбына Энхболда свои голоса отдали 496 840 человек (41,2%). Остальные бюллетени оказались пустыми.

Окончательные результаты будут объявлены после подсчёта 100% голосов.

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