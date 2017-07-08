В Правительстве РФ утвердили концепцию единого ресурса с данными о населении

Как отмечается, такой ресурс запустят с целью создать систему учёта сведений о населении, обеспечивающую их достоверность и отсутствие противоречий.

В кабмине РФ утвердили концепцию создания "дорожной карты" по реализации проекта единого федерального информресурса, где будут прописаны сведения о населении России. Соответствующее постановление подписал премьер-министр России Дмитрий Медведев.

Как отмечается, целью этого проекта станет создание системы учёта сведений о населении, обеспечивающей их достоверность.

— Утвердить прилагаемые: Концепцию формирования и ведения единого федерального информационного ресурса, содержащего сведения о населении Российской Федерации, — отмечается в сообщении правительства.

В документе определены цель, принципы формирования и ведения ресурса, а также структура этих сведений. Как подчёркивается, информресурс создадут только на основе сведений других государственных и информационных систем, а доступ к нему будет открыт через портал госуслуг. Планируется, что его начнут создавать в 2017 году, а окончательный проект представят в 2025-м.