Начался второй день саммита G20 в Гамбурге

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Начался второй день саммита G20 в Гамбурге

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Фото: © REUTERS/Philippe Wojazer

В субботу, 8 июля, в Гамбурге стартовал второй, заключительный, день саммита G20. Он обещает стать не менее насыщенным, чем предыдущий. Отметим, что одним из важнейших событий прошедшего дня стала встреча президента РФ Владимира Путина и главы США Дональда Трампа. Переговоры продолжались более двух часов.

Во второй день G20 российский лидер встретится с главой Франции Эммануэлем Макроном и президентом Турции Реджепом Эрдоганом, а также канцлером Германии Ангелой Меркель и главой Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером.

Лайф ведёт текстовую трансляцию с саммита G20.

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