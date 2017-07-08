В Британии трансгендер впервые родил ребёнка

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В Британии трансгендер впервые родил ребёнка

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Хайден Кросс. Фото: ITV

У 21-летнего Хайдена Кросса 16 июня родилась дочь, которую назвали Тринити-Ли Луиз.

В Великобритании трансгендер впервые родил ребёнка, передаёт Daily Mail. 21-летний Хайден Кросс, который раньше был женщиной по имени Пейдж, родил дочь Тринити-Ли Луиз Кросс 16 июня. Таким образом, это стало первым известным случаем рождения в стране ребёнка трансгендером.

<p>Свидетельство о рождении Тринити-Ли Луиз. Фото: Daily Mail</p>

<p>Свидетельство о рождении Тринити-Ли Луиз. Фото: Daily Mail</p>

О своей беременности Хайден объявил в январе. Для этого он, будучи официально мужчиной, приостановил употребление гормональных препаратов. "Отца" для будущего ребёнка Хайден нашёл через соцсети, убедив мужчину стать донором.

<p>Хайден Кросс. Фото: ITV</p>

Примечательно в этой истории ещё и то, что за 48 часов до родов Хайдена пятого ребёнка родила и его мать.

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