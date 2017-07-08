Карен Шахназаров получил от Медведева поздравление с 65-летием

Российский премьер-министр подчеркнул, что под руководством известного режиссёра студия "Мосфильм" стала одним из крупнейших творческих концернов в киноиндустрии РФ.

Советский и российский режиссёр Карен Шахназаров получил от премьер-министра РФ Дмитрия Медведева поздравление с 65-летием.

— В Вас сочетается яркий дар режиссёра и менеджера, что помогает Вам возглавлять знаменитый "Мосфильм". Сегодня во многом благодаря Вам он является одним из крупнейших творческих концернов в российской киноиндустрии, — говорится в поздравительном тексте, опубликованном на официальном сайте кабмина.

Карен Шахназаров — известный российский и советский сценарист и кинорежиссёр. Обладатель премий "Ника" и "Золотой орёл". Его картина "Цареубийца" участвовала в основном конкурсе Каннского кинофестиваля 1991 года. Шахназаров снял такие известные фильмы, как "Курьер" и "Мы из джаза". С 1998 года он возглавляет студию "Мосфильм".