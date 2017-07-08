В Италии задержали подозреваемого в нападении на Дом печати в Грозном

По данным правоохранителей, мужчина вёл террористическую деятельность и склонял к этому других.

Итальянская полиция сообщила о задержании 38-летнего уроженца Чечни по подозрению в терроризме. Как считают силовики, задержанный является участником группировки "Имарат Кавказ"* и был соучастником нападения боевиков на Дом печати в Грозном в конце 2014 года. Об этом сообщает сообщает газета La Repubblica со ссылкой на представителей полиции.

Как отмечает издание, после нападения на столицу Чечни боевик отправился в Сирию, где принимал участие в боевых действиях на стороне террористов. Предположительно в 2015 году он перебрался в Италию, где скрывался на юге страны. Однако свою преступную деятельность не оставил, отмечают журналисты. Мужчина активно агитировал к ведению террористической деятельности и пытался завербовать сторонников.

В полиции добавили, что в рамках расследования уголовного дела в отношении предполагаемого боевика, были задержаны и депортированы из страны двое албанцев и россиянка. Притом, как установили следователи, задержанный склонял 49-летнюю женщину к совершению теракта с применением пояса смертника.