В США избитый пассажир самолёта прервал молчание спустя три месяца после драки

По словам 69-летнего Дэвида Дао, которого насильно выволокли с борта United Airlines, он всё ещё не может восстановиться после инцидента.

Доктор Дэвид Дао, которого волоком вытащили из самолёта авиакомпании United Airlines из-за того, что авиасудно было переполнено, впервые за три месяца прервал молчание и высказался по поводу инцидента. Как сообщает Daily Mail, у Дао до сих пор наблюдаются проблемы со сном и концентрацией. Мужчина опасается, что из-за полученных травм не сможет восстановиться и вернуться к работе врачом.

— Я в процессе выздоровления. Я не могу хорошо концентрироваться и спать. Мне нужно больше времени для выздоровления, больше отдыха и операция по исправлению носа. Но в первую очередь меня беспокоит состояние моего мозга, — сказал Дао. — Я не могу думать об этом и не могу думать о том, чтобы вернуться к работе.

Помимо этого, 69-летний Дэвид Дао заявил, что не получил личного извинения от генерального директора авиакомпании, а все вопросы по делу решались исключительно через адвокатов. Несмотря на произошедшее, пострадавший сказал, что будет летать на авиалайнерах United Airlines.

Сейчас мужчина занят тем, что пишет книгу о своей эмиграции из Вьетнама и переезде в Соединённые Штаты в 1975 году.

Напомним, инцидент на борту United Airlines произошёл 9 апреля. Доктора Дэвида Дао силой выволокли из самолёта после того, как он отказался уступать своё место в переполненном лайнере сотрудникам компании. В результате у Дэвида Дао было сильное сотрясение мозга, сломан нос и выбиты два передних зуба.

Ранее Лайф писал о том, что United Airlines достигла мирового соглашения с избитым пассажиром.