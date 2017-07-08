Путин поздравил Карена Шахназарова с юбилеем

В телеграмме российского президента говорится о том, что успех режиссёру принёс его огромный творческий потенциал.

Президент РФ Владимир Путин поздравил известного совесткого и российского режиссёра Карена Шахназарова с 65-летием. Как сообщается на сайте Кремля, глава правительсва сакцентировал внимание на незаурядных организаторских качествах и творческом потенциале постановщика и главы студии "Мосфильм".

— Уверен, что и впредь огромный творческий потенциал и незаурядные организаторские качества позволят Вам успешно заниматься любимым делом, вносить личный вклад в сохранение и развитие замечательных традиций отечественного искусства, — гласит текст поздравительной телеграммы.

Также с юбилеем Карена Шахназарова уже поздравил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.