На Сахалине началась операция по спасению унесённых в море сёрфингистов

Пытаясь найти пропавших, корабль спасателей едва сам дважды не перевернулся из-за высоких волн.

У берегов Сахалина сотрудники МЧС ведут поисково-спасательную операцию в районе мыса Великан. Там на SUP-бордах (надувная доска для сёрфинга, при плавании на которой используется весло. — Прим. ред.) плавали четверо. Но внезапно поднявшиеся волны начали уносить сёрфингистов в море. Двое из группы сумели зацепиться за рыболовецкий невод и были оперативно спасены местными рыбаками. Однако ещё двое — мужчина и женщина — пропали.

— Попытка рыбаков пойти за оставшимися двумя участниками заплыва, удаление которых на тот момент от берега было около двух километров, не увенчалась успехом — трёхметровые волны могли опрокинуть лодку в любой момент. Инспекторы ГИМС, проводившие в районе мыса свободный профилактический рейд, также не сумели пробиться в район поисков из-за высоких волн — два раза моторный катер "Косатка" едва не совершил оверкиль (опрокидывание судна. — Прим. ред.) — сообщили в региональном управлении МЧС.

Также к поисковой операции привлечён вертолёт Ми-8 с экипажем спасателей и судно "Экопасифик", находившееся в районе происшествия.