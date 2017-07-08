Путин на встрече с Эрдоганом на G20 отметил роль Турции в урегулировании в Сирии

Как отметил президент РФ, российская сторона высоко ценит позицию Турции и других коллег по переговорному процессу.

Президент России Владимир Путин во время переговоров с главой Турции Реджепом Эрдоганом отметил, что в урегулировании сирийского конфликта наблюдается серьёзное продвижение, в том числе благодаря усилиям руководства Турции.

На встрече Эрдоганом на саммите G20 российский лидер заявил, что "за последнее время очень многое сделано и для полноформатного развития двусторонних отношений, и в решении ряда проблем, которые представляют для нас интерес".

— Мы высоко ценим вашу позицию и позицию всех ваших коллег, наших партнёров по переговорному процессу, — отметил российский лидер.

Владимир Путин предложил обсудить весь комплекс российско-турецких отношений, сообщает РИА "Новости".

Лайф ведёт текстовую трансляцию со второго дня саммита.