В Московском зоопарке рассказали о самых верных семейных парах среди животных

Рекордсменами среди подопечных заповедника оказалась пара слонов, которые вместе уже 31 год.

В День семьи, любви и верности в Московском зоопарке рассказали о самых крепких парах среди животных. Оказалось, что наиболее преданными друг другу являются прибывшие в заповедник ещё в 1986 году слоны. За 31 год брачных отношений у пары появилось три слонёнка, один из которых родился совсем недавно и получил имя Филимон. Также в зоопарке есть крепкие пары рысей и львов.

— Наши львы с 2014 года вместе, сначала были небольшие сложности в отношениях, но наши зоологи постарались, и вот у пары тоже уже двое львят, — сказали в зоопарке РИА "Новости". — У рысей тоже дети были в этом году. Вообще в природе рыси обычно живут поодиночке, вместе их не содержат, но наша пара прекрасно и дружно живёт вместе уже лет шесть.

На протяжении 15 лет в зоопарке живут чёрные аисты, приносящие потомство уже четвёртый год подряд. В природе эти птицы также отличаются моногамностью. Давно живут вместе и полярные волки, отношения которых очень трогательные.

— Самка у нас с перебитой лапой, она попала в капкан в детстве и сильно хромает. И самец о ней заботится, еду приносит, — отметили в зоопарке.

Напомним, 8 июля в России отмечается День семьи, любви и верности — российский праздник. Он приурочен ко дню памяти святых князя Петра и его жены Февронии, покровительствующих семье и браку в православной традиции. Помимо России День семьи, любви и верности отмечают в Болгарии, Белоруссии, Азербайджане, Германии, Великобритании, Франции и на Украине. Главные торжества традиционно проходят в Муроме.