На саммите G20 в Германии стартовала третья рабочая сессия

Главы государств и иностранные делегаты обсудят способы решения проблем миграции и здравоохранения.

На площадке международного саммита "Большой двадцатки" в гамбурге началась третья рабочая сессия. В рамках заседания представители 20 стран обсудят вопросы развития Африки и решения проблем миграции и здравоохранения.

В частности, по теме африканского континента будет рассмотрен проект, предложенный канцлером Германии Ангелой Меркель. Он представляет из себя аналог "плана Маршалла", который в своё время помог западно-европейским странам восстановиться от последствий Второй мировой войны. Во многом решение проблем Африки скажется и на проблеме миграции, значительно снизив её, отметила Меркель.

А в рамках темы здравоохранения в первую очередь будут обсуждаться способы борьбы с эпидемиологическими заболеваниями в мире.

За развитием событий во время второго дня саммита G20 следите в текстовой трансляции Лайфа.