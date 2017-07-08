Тело пропавшего шестилетнего ребёнка из России нашли на севере Казахстана

Мальчик гостил с мамой у родных, но четыре дня назад он ушёл из дома в неизвестном направлении.

В Северо-Казахстанской области было обнаружено тело шестилетнего ребёнка из России, который пропал 5 июля.

— Восьмого июля в 13 часов 10 минут (10:10 мск) местные жители обнаружили в воде у берега озера Улыколь, находящегося рядом с селом Старобелка, тело мальчика, погибшего при неизвестных обстоятельствах, — заявил представитель Комитета по чрезвычайным ситуациям МВД Республики Казахстан Руслан Иманкулов.

Ребёнок гостил у родственников вместе с мамой. Четыре дня назад мальчик ушёл в неизвестном направлении и не вернулся. На поиск пропавшего россиянина было направлено 160 человек и 18 единиц техники, включая самолёт.

По предварительной версии, ребёнок утонул.