Песков рассказал об обеспечении безопасности Путина

Пресс-секретарь президента РФ отметил, что все вопросы, связанные с передвижениями главы страны напрямую связаны с его безопасностью.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал информацию, ранее опубликованную Reuters, о том, что самолёт Владимира Путина в пути в Гамбург совершил крюк в 500 км. Таким образом, как отмечалось, лайнер якобы облетал страны НАТО.

— Все вопросы, связанные с передвижениями президента, напрямую касаются его безопасности. Она на должном уровне, и принимаются все меры, которые целесообразны для её обеспечения, — отметил он.

Как отметили в Reuters, борт не летел прямым маршрутом через Польшу, пролетая над Финляндией и Швецией.