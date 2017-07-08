Песков: Путин лаконично довёл до Меркель и Макрона позицию РФ по Донбассу

Представитель Кремля прокомментировал информацию о том, что на утренней встрече в Гамбурге лидеры России, Франции и Германии обсудили конфликт на Украине.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Путин лаконично довёл до Меркель и Макрона позицию России по ситуации в Донбассе. Лидеры договорись по поводу очередного телефонного разговора в нормандском формате и согласились, что для разрешения ситуации нужны действенные меры.

— Есть понимание, что надо принять действенные меры, которые привели бы к реальному сокращению огня на линии соприкосновения, — сказал представитель Кремля. Он подчеркнул, что по этому вопросу есть полное согласие сторон.

По словам Пескова, также произошёл обмен мнениями по поводу того, что сейчас происходит с украинским урегулированием.

— Констатирована серьёзная пробуксовка с минскими договоренностями. Но есть понимание, что надо идти дальше, — добавил пресс-секретарь президента.

Песков заключил, что Путину удалось лаконично, но исчерпывающе довести до собеседников позицию РФ.

Ранее Лайф писал, что Путин, Меркель и Макрон провели встречу в отеле "Атлантик" в Гамбурге.

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