Песков назвал темы переговоров Путина и Эрдогана на G20

По словам официального представителя Кремля, одной из главных тем переговоров стал проект "Турецкий поток".

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков рассказал журналистам, что помимо вопросов по урегулированию сирийского конфликта, Владимир Путин и Реджеп Эрдоган обсудили также совместные стратегические проекты. В частности, речь шла про реализацию проекта "Турецкий поток", а также строительство атомной электростанции "Аккую".

— Как вы знаете, общение достаточно интенсивно. Подробно сверили часы по реализации "Турецкого потока", строительство АЭС "Аккую", состоялся отдельный разговор с глазу на глаз по Сирии, — сказал Песков.

Как ранее сообщал Лайф, встреча президентов длилась около часа. Во время переговоров президент России Владимир Путин отметил, что в урегулировании сирийского конфликта наблюдается серьёзное продвижение, в том числе благодаря усилиям руководства Турции.

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