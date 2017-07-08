Песков: Беспорядки в Гамбурге не влияют на график Путина

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Песков: Беспорядки в Гамбурге не влияют на график Путина

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Беспорядки в Гамбурге. Фото: ©REUTERS/Pawel Kopczynski

Пресс-секретарь российского лидера подчеркнул, что ничего специального замечено не было.

Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что беспорядки в Гамбурге не повлияли на график президента РФ Владимира Путина во время саммита G20.

— Нет, никак не влияют. И то, что как были повышенные меры безопасности соответствующие, наверное, характерные для любого такого саммита, так они и продолжают реализовываться. Ничего какого-то специального мы не видели, — сообщил журналистам Песков.

Пресс-секретарь также рассказал, что безопасность и передвижение Путина обеспечены на должном уровне.

За событиями второго дня саммита G20 в Гамбурге следите вместе с текстовой трансляцией Лайфа.

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