Песков: Беспорядки в Гамбурге не влияют на график Путина

Пресс-секретарь российского лидера подчеркнул, что ничего специального замечено не было.

Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что беспорядки в Гамбурге не повлияли на график президента РФ Владимира Путина во время саммита G20.

— Нет, никак не влияют. И то, что как были повышенные меры безопасности соответствующие, наверное, характерные для любого такого саммита, так они и продолжают реализовываться. Ничего какого-то специального мы не видели, — сообщил журналистам Песков.

Пресс-секретарь также рассказал, что безопасность и передвижение Путина обеспечены на должном уровне.

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