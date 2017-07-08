В детском саду под Калининградом нашли килограмм тротила и взрыватели

Взрывотехники ФСБ вывезли находку на полигон. На следующее утро объявился обладатель арсенала.

В детском саду под Калининградом заведующая нашла килограмм тротила, взрыватели и детонатор. Как сообщает телеграм-канал Mash, на место сразу прибыли полиция и сотрудники ФСБ, а находка была изъята и вывезена на полигон.

Сотрудники детского сада не смогли ответить, откуда в учреждении такой арсенал. Однако на следующий день обладатель тротила объявился сам.

Мужчина признался, что никого взрывать не собирался, а запас взрывчатки он спрятал в детском саду, так как "дома хранить неудобно".