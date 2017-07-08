При взрыве гранаты под Калугой один ребёнок погиб, двое ранены

По предварительной информации, жизни двух пострадавших детей ничего не угрожает.

Один ребёнок погиб и двое пострадали при взрыве гранаты в городе Жиздра под Калугой. Как предварительно установили правоохранители, накануне днём на проезжей части улицы Достоевского 13-летний Дмитрий А., показывал своим друзьям, предположительно, гранату. Боеприпас взорвался в руках у мальчика.

Сам Дмитрий погиб на месте от множественных осколочных ранений и потери руки. Его друзья, 10 и 11 лет, получили осколочные раны. Одного ребёнка доставили в местную больницу, второму помощь оказали на месте. Сейчас их здоровью ничего не угрожает.

По факту происшествия Следственный комитет начал доследственную проверку.