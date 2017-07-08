Путин на встрече с Юнкером выразил надежду на развитие отношений с Еврокомиссией

Президент РФ отметил, что стороны находятся в контакте, несмотря на все имеющиеся проблемы.

Президент России Владимир Путин во время встречи с главой ЕК Жан-Клодом Юнкером на саммите G20 в Гамбурге выразил надежду на развитие отношений РФ с Еврокомиссией, несмотря на существующие проблемы.

— Мы надеемся на продолжение и на развитие контактов с Еврокомиссией. Вы знаете, есть направления — это взаимодействие между Еврокомиссией и Евразийским экономическим союзом, — цитирует Путина РИА "Новости".

Российский лидер добавил, что Москва будет искать возможности для расширения контактов в данном направлении.

Юнкер также заявил, что представители Еврокомиссии стремятся к диалогу с Россией. Напомним, Лайф ведёт текстовую трансляцию с саммита G20 в Гамбурге.