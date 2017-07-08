Глава ДНР ввёл усиленный режим несения службы из-за украинских диверсантов

По предварительным данным, украинские спецслужбы могут провести террористический акт, аналогичный взрывам в Луганске.

После двойного теракта в центре Луганска, в результате которого погибла женщина и пострадали мирные граждане, глава ДНР Александр Захарченко распорядился ввести на территории своей республики усиленный режим несения службы для всех силовых ведомств. Кроме того, в ДНР усиленно патрулирование и повышен контроль за исполнением комендантского часа. По данным командования республики, на её территории могут скрывать диверсанты украинских спецслужб, в задачи которых входит подрывная и террористическая деятельность.

— Министерство госбезопасности ДНР призывает жителей республики проявлять бдительность и гражданскую сознательность, обращать внимание на подозрительные действия различных лиц. При наличии информации о появлении в Вашем окружении подозрительных лиц, проявляющих необоснованный интерес к местам дислокации воинских частей, местам проживания военнослужащих, гражданского персонала, должностных лиц органов власти и управления, сообщать в правоохранительные органы, а также в МГБ, — говорится в заявлении пресс-службы МГБ ДНР.

Как ранее сообщал Лайф, 7 июня в центре Луганска прогремело сразу два взрыва с интервалом в несколько минут. Власти народной республики квалифицировали произошедшее как теракт. Жертвой взрыва стала капитан медслужбы Народной милиции ЛНР. Также различные ранения получили пять человек.