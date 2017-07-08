Путин: Россия обязуется выполнять соглашение по климату

Российский лидер напомнил, что РФ не снимала с себя данных обязательств и эта позиция известна.

На встрече с президентом Франции Эммануэлем Макроном Путин заявил, что Россия обязуется выполнять Парижское соглашение по климату. Глава государства подчеркнул, что его позиция по этому вопроса известна.

— Причины изменения климата всё-таки пока неизвестны, но вы знаете нашу позицию: мы придерживаемся парижских соглашений, у нас решение принято по этому вопросу, и мы намерены их исполнять, — сказал Путин.

Ранее Лайф писал, что президент США Дональд Трамп принял решение о выходе из Парижского соглашения по климату. На полях ПМЭФ-2017 президент РФ заявил, что время договориться по этому вопросу ещё есть, так как соглашение вступает в действие с 2021 года.